Шоу «Маска», финал пятого сезона: кто победил 5 мая, кого в итоге раскрыли

Фото: Пресс-служба НТВ

Шоу «Маска»

Сегодня, 5 мая, в эфире канала НТВ был показан (по Дальнему Востоку) финал пятого сезона программы «Маска». Кого из артистов рассекретили, кто победил в проекте?

Кто победил в пятом сезоне «Маски»

Обычно в честь финала «Маски» проходил большой концерт в «Крокус Сити Холле», но из-за произошедшего в конце марта теракта съемки прошли в павильоне.

Финалистами юбилейного сезона стали Змей Горыныч, Бабочка, Кот и Енот. Впервые в истории проекта все четыре маски приняли участие в суперфинале.

К членам жюри, среди которых по традиции были Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия, в финальном выпуске присоединились Дима Билан и Сергей Лазарев. Артисты побеждали в четвертом сезоне шоу. Они выступали в костюмах Мамонтенка и Скорпиона соответственно.

По решению судей первым маску снял Змей Горыныч. В костюме скрывались резиденты Comedy Club: Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.

Третье место заняла Бабочка. Ею оказалась исполнительница Люся Чеботина.

В финальном голосовании участвовали Кот и Енот. Члены жюри пришли к выводу, что первым должен быть раскрыт Кот. В костюме выступала певица Каролина Куек (Ани Лорак).

«Ты разорвала меня на куски», — отреагировал Киркоров на ее выступление.

Таким образом, победителем пятого сезона стал Енот, под маской которой пряталась солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева.

Фото: Пресс-служба НТВ Шоу «Маска»

Кто снимал маску в предыдущих выпусках

В пятом сезоне шоу уже снимали маски Кукуруза, Мотылек, Водяной, Акула, Арлекин, Перец, Кактус, Горилла, Щенок и Матрешка.

Кукурузой оказался телеведущий Сергей Майоров, Мотыльком — актриса и певица Настасья Самбурская, Водяным — актер Станислав Ярушин, Акулой — рэп-исполнитель Артем Качер, Арлекином — блогер Мия Бойка, Перцем — музыкант Давид Манукян (Дава), Кактусом — солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова, Гориллой — певец Акмаль Ходжаниязов, Щенком — музыкант Денис Клявер, Матрешкой — исполнительница Анастасия Стоцкая.

Кто побеждал в предыдущих сезонах «Маски»

Передача «Маска» выходит на НТВ с 2020 года. В первом сезоне шоу победу одержал певец Анатолий Цой, выступавший в костюме Льва.

Во втором сезоне первое место занял исполнитель Jony. Он скрывался под маской Крокодила.

В третьем — оперный певец Ильдар Абдразаков. Он выступал в костюме Дракона.

В четвертом сезоне «Маски» победителей было двое — ими стали певцы Сергей Лазарев (Скорпион) и Дима Билан (Мамонтенок). Такое решение принял председатель жюри Филипп Киркоров, после того как голоса судейской коллегии разделились поровну.

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