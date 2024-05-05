«Разорвала на куски»: Киркорова поразил участник шоу «Маска» Киркоров заявил о нежных чувствах к участнику «Маски» Коту

Фото: Пресс-служба НТВ

Певец Филипп Киркоров, входящий в жюри шоу «Маска» на НТВ, в анонсе нового выпуска эмоционально отреагировал на выступление участника в костюме Кота. Артист заявил, что исполнитель его «разорвал на куски».

Ты разорвала меня на куски, — воскликнул Киркоров.

Согласно анонсу, Кот исполнил знаменитую песню Уитни Хьюстон I Have Nothing. Однако неравнодушным Киркорова оставил и участник в образе Енота, которого артист назвал внеземным чудом.

Финал музыкального шоу состоится 5 мая. Зрителям раскроют всех оставшихся участников, в числе которых, помимо Кота и Енота, Бабочка и Змей Горыныч. В Сети поклонники шоу пытаются разгадать, кто скрывается за масками и предположили, что в образе Бабочки прячется Люся Чеботина, в костюме Енота — Ани Лорак, а в Змее Горыныче — Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов и Гарик Харламов.

Насчет Кота мнения разделились, как у зрителей, так и у судей. Кто-то также подозревает Ани Лорак, кто-то допускает, что в костюме выступает Алиса Мон.

Ранее блогер Дава (Давид Манукян) рассказал о панической атаке, которую пережил во время съемок шоу «Маска», где принимал участие в образе Перца. По его словам, дышать в маске было сложно, но по контракту снимать ее на площадке было запрещено. Дава признался, что едва не умер от нехватки кислорода во время записи первого эфира шоу.