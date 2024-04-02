«Думал, умру»: Даве стало плохо на шоу «Маска» Давид Манукян рассказал о панической атаке на съемках шоу «Маска»

Фото: Пресс-служба НТВ

Блогер Дава (Давид Манукян)

Блогер Дава (Давид Манукян) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказал о панической атаке, которую пережил во время съемок шоу «Маска», где принимал участие в образе Перца. По его словам, дышать в маске было сложно, но по контракту снимать ее на площадке было запрещено. Дава признался, что едва не умер от недостатка кислорода во время записи первого эфира шоу.

Воздуха в маске не хватает. Все маски разные, в этот раз мне попалась очень плотная. Когда выходил на первый эфир, у меня началась паническая атака, я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать, — признался Манукян.

До этого певец Филипп Киркоров в эфире шоу «Маска» заявил, что Манукян умеет притворяться и создавать положительный образ. Король российской поп-сцены предположил, что рэпер скрывается за маской Акулы, но не угадал — за ней прятался исполнитель Артем Качер. Дава при этом позже обвинил его в несправедливом судействе.

Ранее певица Ольга Бузова намекнула, что, будучи в отношениях с Манукяном, она подвергалась домашнему насилию и унижениям. По словам певицы, она максимально дистанцировалась от бывшего возлюбленного, потому что отношения с ним были ненормальными. Певица добавила, что не видит другого решения, кроме как полностью исключить Манукяна из своей жизни.

Вместе с тем певица добавила, что любила Даву и открывала ему свою душу. Она призналась, что благодарна ему, так как он стал первым человеком, которому она смогла довериться после развода с мужем.