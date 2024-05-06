Орбакайте готова снова вернуться в Россию: сколько денег требует, райдер

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте снова хочет вернуться в Россию для закрытых выступлений. Какие подробности известны?

За какую сумму Орбакайте готова выступать в РФ

По информации Telegram-канала Mash, Кристина Орбакайте готова выступать на корпоративах в России за 5,5 млн рублей. Ранее гонорар певицы за аналогичный концерт составлял 4,5 млн рублей.

«Кристина Орбакайте, которая дважды уезжала из РФ в США, снова хочет вернуться на родину — для закрытых выступлений. Цена вопроса — 5,5 миллиона рублей вместо прежних 4,5. После, конечно, отъезд обратно в Америку. Сейчас певица планирует осенний тур по США и Канаде, в графике 10 городов. Но это лишь осенью. А пока — ваши корпоративы и концерты в России. Ведь, как рассказали Mash источники из окружения артистки, спрос на выступления Орбакайте в американских пабах с ценником в $350-450 — нулевой. Поэтому так», — уточнил Mash.

При этом райдер Орбакайте не изменился.

«По райдеру все стабильно: люксовые авто, лучшие отели, охрана и полная секретность. Ценник же скакнул на миллион по сравнению с декабрем. Инфляция — дело тонкое», — отмечается в публикации.

Где в РФ планирует выступить Орбакайте

По данным Telegram-канала Mash, начать «свое корпоративное турне» Кристина Орбакайте собирается с музыкального фестиваля в Кремлевском дворце, который пройдет 1 июня, в честь Дня защиты детей.

«Начать свое корпоративное турне по России Орбакайте планирует с музыкального фестиваля в Кремлевском дворце — 1 июня, в честь Дня защиты детей. По информации Mash, свой камбэк через выступление в главном дворце страны Орбакайте планировала еще на 8 марта. Но все испортила мама Алла Пугачева — ляпнув, что нормальные люди в Россию не возвращаются. Тогда Кристину вычеркнули из списка артистов прямо в день концерта, и она сбежала в США. В феврале с ней связались организаторы фестиваля в Кремле. Несколько дней назад певица заявила, что хочет, будет и споет. Райдер на такие выступления у нее скромнее. Репутация обходится дороже. А уже после Кремля можно готовить лишние 5,5 млн рублей и звать Кристину спеть», — сообщил Mash.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Кристина Орбакайте

Несколько дней назад исполнительница опубликовала в соцсетях снимок в вечернем платье, подписав ее фразой из хита Аллы Пугачевой «Песня на бис».

«Я вам спою еще на бис», — написала она.

Почему в РФ были отменены концерты Орбакайте

В 2024 году Кристина Орбакайте планировала тур по российским городам, но ее выступления отменили в нескольких городах, в том числе в Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Владивостоке.

Причиной отмены стала позиция общественных организаций, указывающих, что певица живет за рубежом, но хочет зарабатывать в РФ.

«Орбакайте ничего не говорила про СВО. Но сейчас общество настроено резко против США, где многие артисты пропадают месяцами: у них там гражданство, дома, семьи. В трудную минуту они уехали из России и приезжают раз в полгода в РФ только заработать. Мягко говоря, часть россиян не понимает, как так можно — пару раз в год просто приехать в Россию, собрать, если можно так выразиться, дань и уехать безбедно жить в другую страну», — комментировал музыкальный критик Евгений Бабичев NEWS.ru.

Почему нет спроса на концерты Орбакайте в США

Пользователи Сети отмечали, что разочарованы высокой ценой на билеты на выступления Кристины Орбакайте в США. Так, стоимость билета на ее концерт в Нью-Йорке в баре Level составляет $350–450, а также налог и чаевые официантам.

После скандала с выступлением в баре артистка уезжала в отпуск по Францию. Соответствующие кадры она публиковала в микроблоге.

«Ну что... Париж, как всегда, веселится и танцует», — комментировала Орбакайте.

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