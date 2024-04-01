Российская певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по Соединенным Штатам Америки, однако высокие цены на ее выступление разочаровали потенциальных посетителей мероприятий, пишет KP.ru. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка «Level» составляет 350-450$, а также налог и чаевые официантам. Как пишет издание, многие люди бронировали столики в этом заведении еще до оглашения ценника на входной билет.
А губа не треснет? <...> Люди, у которых уже была договоренность, должны придерживаться прежнего контракта, а не выставлять новую сумму за «специального гостя», — приводит издание слова сетующих на цены гостей.
Ранее певица Полина Гагарина в эфире шоу «Однажды...» заявила, что информация о приостановке ее творческой карьеры является не более чем слухами. Исполнитель хита «Спектакль окончен» убеждена, что подобные слухи идут ей только на пользу, и на СМИ она обиду не держит.
В конце марта западные СМИ массово сообщили о скандале вокруг певицы Аи Накамуры французско-малийского происхождения, которая должна будет выступить на открытии Олимпийских игр. Как отмечали иностранные издания, все дело в том, что сейчас Франция разрывается между устоявшимися традициями и новыми реалиями современности. По мнению авторов статьи, население страны переживает кризис идентичности.