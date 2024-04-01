Орбакайте заломила цены на выступление в нью-йоркском баре В Нью-Йорке вспыхнул скандал из-за цен на концерт Кристины Орбакайте

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте анонсировала концертный тур по Соединенным Штатам Америки, однако высокие цены на ее выступление разочаровали потенциальных посетителей мероприятий, пишет KP.ru. Стоимость билета на ее выступление в баре Нью-Йорка «Level» составляет 350-450$, а также налог и чаевые официантам. Как пишет издание, многие люди бронировали столики в этом заведении еще до оглашения ценника на входной билет.

А губа не треснет? <...> Люди, у которых уже была договоренность, должны придерживаться прежнего контракта, а не выставлять новую сумму за «специального гостя», — приводит издание слова сетующих на цены гостей.

Ранее певица Полина Гагарина в эфире шоу «Однажды...» заявила, что информация о приостановке ее творческой карьеры является не более чем слухами. Исполнитель хита «Спектакль окончен» убеждена, что подобные слухи идут ей только на пользу, и на СМИ она обиду не держит.

В конце марта западные СМИ массово сообщили о скандале вокруг певицы Аи Накамуры французско-малийского происхождения, которая должна будет выступить на открытии Олимпийских игр. Как отмечали иностранные издания, все дело в том, что сейчас Франция разрывается между устоявшимися традициями и новыми реалиями современности. По мнению авторов статьи, население страны переживает кризис идентичности.