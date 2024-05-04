Орбакайте ответила на отмену концертов в России словами Пугачевой Орбакайте пообещала россиянам спеть «еще на бис»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте, которая осталась без концертов в России, намекнула, что в будущем планирует снова выступить перед родной публикой. Она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою фотографию в вечернем платье, подписав ее фразой из хита ее матери певицы Аллы Пугачевой «Песня на бис».

Певица предстала перед подписчиками в черном облегающем наряде, обшитом пайетками. На кадре она стоит перед зеркалом и красит губы, словно завершает подготовку к выступлению или выходу в свет.

Я вам спою еще на бис, — написала Орбакайте под фото.

Ранее Кристина Орбакайте рассказала, что Алла Пугачева запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему 75-летию. Дочь Примадонны также поздравила знаменитую мать с юбилеем, опубликовав видеонарезку совместных выступлений с ней под свою песню «Алла будет петь».

В начале апреля Кристина Орбакайте покинула США после скандала с выступлением в одном из местных баров. Артистка отправилась в отпуск во Францию. Кадрами из французской столицы она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Орбакайте отметила, что улетела из США, чтобы некоторое время побыть в Европе. Это случилось после скандала вокруг выступления артистки в Нью-Йорке: певица в апреле должна выступить в одном из баров Бруклина, однако владельцы заведения предпочли сделать появление Орбакайте сюрпризом для публики.