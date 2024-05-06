Стал известен размер гонораров Орбакайте в России после провала в США Орбакайте просит 5,5 млн рублей за закрытые корпоративы в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте хочет вернуться из США в Россию для закрытых выступлений, гонорар за которые составит 5,5 млн рублей, пишет Telegram-канал Mash. Ранее артистка просила за концерт 4,5 млн рублей, говорится в сообщении. До этого Орбакайте не смогла собрать полные залы в американских пабах, цена билетов в которых на ее выступления составляла $450 (около 41 тысячи рублей).

В новом райдере исполнительницы — люксовые автомобили, лучшие отели и полная конфиденциальность, отмечает канал. Летом этого года певица планирует работать в России, после чего ее ждет осенний тур по 10 городам Канады, говорится в публикации. Первый концерт Орбакайте в Москве пройдет в День защиты детей 1 июня в Кремлевском дворце, сообщает Mash.

Ранее несколько концертов Орбакайте в России были отменены после скандального высказывания ее матери Аллы Пугачевой, которая сообщила, что «нормальные люди сюда не возвращаются». После этого певица улетела в США и намекнула, что в будущем планирует снова выступить перед родной публикой. Она опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) свою фотографию в вечернем платье с палетками, подписав ее фразой из хита Аллы Пугачевой с обещанием спеть для зрителей «на бис».

В начале апреля Кристина Орбакайте покинула США после скандала с выступлением в одном из местных баров. Артистка отправилась в отпуск во Францию. Кадрами из французской столицы она поделилась с подписчиками в соцсетях.

Орбакайте отметила, что улетела из США, чтобы некоторое время побыть в Европе. Это случилось после скандала вокруг выступления артистки в Нью-Йорке: певица в апреле должна была выступить в одном из баров Бруклина, однако владельцы заведения предпочли сделать появление Орбакайте сюрпризом для публики.