Максим Галкин: последние новости 6 мая, где находится, услуги олигархам

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предлагает свои услуги российским олигархам. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, где они с Аллой Пугачевой находятся сейчас?

Какую песню Галкин спел на украинском языке

На одном из концертов Максим Галкин исполнил композицию «Піду втоплюся у річці глибокій» на украинском языке. Видео с его выступления распространилось в Сети. Во время номера юморист надел венок.

Кроме того, во время выступления зрители что-то протягивали Галкину и клали в его ладони. В комментарии к ролику пользователи Сети заметили, что комик фальшивил, и предположили, что «за деньги он способен выучить не только украинский язык».

Почему олигархи не зовут Галкина на свои выступления

По словам модели Алены Кравец, Максим Галкин предлагает свои услуги для бывших соотечественников из России, у которых имеется недвижимость за границей.

Сама Кравец живет на Рублевке и утверждает, что большинство ее соседей «не хотят спонсировать иноагента» и отказываются приглашать его на свои праздники как в России, так и за ее пределами.

«Нет, никто из нас Галкина к себе не позовет в заграничные дома. Нам хватает артистов в своей стране, и поддерживать рублем или валютой иностранных агентов желания нет ни у кого. Пусть Галкин смешит там и зарабатывает там, куда они с Пугачевой уехали. Если сможет, разумеется», — прокомментировала Кравец aif.ru.

Кто раскритиковал Галкина

Актер Сослав Фидаров на YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой» назвал Максима Галкина и других звезд, критикующих Россию, «героями в социальных сетях». При этом он отметил, что лично не знаком с шоуменом.

«Я знал, что это маленький мальчик у Пугачевой. Я абсолютно уверен, что не только Галкин бросается словами, а все они поголовно. Когда им будут задавать вопросы, ни один из них даже „мяу“ не скажет», — пояснил Фидаров.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Сослав Фидаров

Где сейчас находится Галкин

KP.RU со ссылкой на местную жительницу Лимасола сообщил, что Максим Галкин и его супруга, народная артистка СССР Алла Пугачева, были замечены в компании мужчины, похожего на режиссера Кирилла Серебренникова.

По данным издания, Пугачева и Галкин посетили вместе с Серебренниковым один из местных ресторанов.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — пишет KP.RU.

Ранее уже появлялась информация о том, что артисты находятся на Кипре. По данным издания «7Дней.ру», у Галкина и Пугачевой есть там недвижимость.

Где Галкин даст концерты в ближайшее время

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время юморист выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

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