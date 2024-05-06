Алла Пугачева: последние новости 6 мая, поддержка в РФ, конфликт Пригожина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева получила поддержку в лице Бари Алибасова — младшего, а продюсер Иосиф Пригожин вступил в конфликт с россиянами из-за Примадонны. Какие известны последние новости о певице на сегодня?

Что известно о конфликте Пригожина из-за Пугачевой

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступил в конфликт с подписчиками из-за Аллы Пугачевой. На днях он опубликовал фотографию с певцом Филиппом Киркоровым, рассказав, что заезжал к артисту, чтобы поздравить его с днем рождения.

Некоторые комментаторы вспомнили Примадонну и напомнили продюсеру, что ранее он с радостью поздравлял с праздниками и бывшую жену Киркорова.

«Для меня всегда большое счастье поздравить достойного и уважаемого человека. Я от родины не отказывался. Как некоторые. Декларация о своей исключительности и большой любви к родине не соответствует ранее заявленным принципам», — отметил Пригожин.

Он также прокомментировал сообщения россиян о том, что артисты шоу-бизнеса часто меняют свое мнение. Иосиф Пригожин отметил, что он всегда был на стороне России, а отъезд знаменитостей считает «трусливым бегством».

«Если уже вызвалась ваша Алла быть единственной и главной в стране, так ей нечего бояться. Такого размера и такая великая должна быть со своим народом. Это называется самопожертвованием. А все остальное — трусливое бегство. И никому чести не делает. Мы ее слушали, когда выбор делали. А теперь она передумала, и мы за ней должны бежать?» — написал он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

Кто защищает Аллу Пугачеву в России

В кампании по обелению имени Аллы Пугачевой для российской аудитории начал участвовать сын продюсера Бари Алибасова Бари Алибасов — младший, пишет «Царьград». По данным источника, он стал говорить в положительном ключе об исполнительнице после того, как она помогла его семье, когда в их доме произошел пожар. Тогда Примадонна перевела им один миллион рублей.

Как пишет источник, Бари Алибасов — младший считает, что Алла Пугачева не только была, но и остается народной любимицей. По его словам, Примадонна — порядочный и честный человек.

«Люди могут снимать фильмы, ругать их, восхищаться этими фильмами, она все равно будет делать то, что считает нужным. За это я ее люблю и уважаю как человека», — говорил он.

Где сейчас Алла Пугачева

Аллу Пугачеву в последнее время неоднократно видели на Кипре. Вместе с супругом, комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в конце апреля их заметили на острове. По информации «7Дней.ru», артистка, опираясь на мужа, с трудом передвигалась, при этом выглядела она сгорбленной и худой.

Артистов сфотографировали в городе Лимасол на Кипре. По данным издания, у Пугачевой и Галкина есть недвижимость на данном острове. Позднее артистку заметили в компании с мужчиной, похожим на режиссера Кирилла Серебренникова.

«В Лимасоле часто можно услышать русскую речь, но эту семейку обсуждают редко — когда где-нибудь увидят. Но никто на них не бросается с просьбой сделать фото. Сестра рассказала, что Пугачеву с Галкиным видели на днях в ресторане с мужчиной, очень похожим на режиссера Кирилла Серебренникова, тут как раз идет какой-то кинофестиваль, поэтому возможно, что это был он. Видели певицу также еще раньше с друзьями на фермерском рынке», — рассказали очевидцы.

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