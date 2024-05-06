Актриса Эмилия Спивак: где снимается, есть ли дети, говорила ли об СВО

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эмилия Спивак

Эмилия Спивак — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Спивак

Эмилия Спивак родилась 18 ноября 1981 года в Санкт-Петербурге в семье народного артиста России Семена Спивака. Впервые дебютировала на сцене в 12-летнем возрасте.

«Мы с папой почему-то решили подготовить письмо Татьяны к Онегину. Начинали для себя, в качестве детского тренинга. Потом случился юбилей театра, и папа предложил мне выступить. И вот маленькую Милю вытолкнули на сцену к микрофону. Было огромное количество народа, зал забит. До сих пор помню, как у меня тряслись колени, а голос дрожал так, что хотелось рыдать. Но где-то на четвертой строчке я постепенно начала справляться с этим волнением», — вспоминала Спивак.

После школы она окончила Санкт-Петербургскую театральную академию.

Актриса снималась в картинах «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Статский советник», «Жесть», «Трое и Снежинка», «Придел Ангела», «Ползет змея», «Вышел ежик из тумана», «Жена офицера», «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», «Мажор — 2», «Миллионерша», «Чернов», «Спросите медсестру», «Тень дракона», «Доктор Иванов. Своя земля», «Алиса против правил», «Казанова в России. Тайная миссия», «Раневская» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Спивак

Эмилия Спивак встречалась с актером Даниилом Спиваковским, с которым познакомилась на съемках фильма «Трое и Снежника». Отношения закончились из-за того, что артисты жили в разных городах.

«Даня жил в Москве, я в Петербурге, но мы часто ездили друг к другу. Предложение он сделал в новогоднюю ночь, все было очень романтично. Я сказала да, но потом все так сложилось, что мы расстались. Мне кажется, я не была готова к семье, а он был готов», — рассказывала Спивак.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Эмилия Спивак

В 2012 году актриса вышла замуж за Эрнеста Тимерханова, с которым встречалась в студенческие годы.

«Моя свадьба состоялась в августе 2012 года. Моим избранником стал мужчина, которого я знаю очень-очень давно — почти 14 лет. Мы познакомились на первом курсе театрального института, он мой однокурсник. После нескольких лет романтических отношений в институте мы расстались. А год назад встретились и решили связать две жизни в одну. Мы нашли какой-то удивительный, очень старый ЗАГС в предместье Санкт-Петербурга. В тот день он, вообще-то, не работал, но его замечательные сотрудницы пошли нам навстречу, прониклись и сказали: „Ладно, приезжайте, мы вас распишем“. Никого, кроме нас, там больше не было», — делилась артистка.

В 2014 году супруги развелись.

«Мы-то думали, что сейчас поженимся, прежний фонтан эмоций появится. А чувства так и не появились. Конечно, была определенная иллюзия влюбленности, но не более. В какой-то момент я поняла, что хватит, нужно заканчивать. Инициатором расставания, скорее всего, была я», — объясняла актриса.

Сейчас Спивак не раскрывает подробностей своей личной жизни. По данным СМИ, она не замужем. Детей у 42-летней артистки тоже нет.

Что Спивак говорила о спецоперации

Эмилия Спивак не давала публичных комментариев о спецоперации, однако ее отец Семен Спивак, рожденный в Черновцах, поддержал действия российских властей.

«Я родился на Украине, у меня там очень много друзей, это замечательные, чистые, открытые, простодушные люди, но среди них появилась „ложка дегтя“. Я против войны, и я думаю, что войны не будет, просто поставят на место тех людей, которые не ведают, что творят, как сказано в Библии. Сложно представить, что произойдет, если бомбы окажутся в руках неадекватных людей», — комментировал он в 2022 году.

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press Эмилия Спивак

Чем сейчас занимается Спивак

Эмилия Спивак продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Поздняя любовь», «Нас обвенчает прилив…», «Наш городок» и «Последнее китайское предупреждение».

В 2023 году актриса снялась в лентах «Мерзлая земля», «Доктор Иванов — 6. Удар», «Агата и сыск. Выгодный риск» и «Отмороженные». В скором времени также должны выйти картины «Это мой папа», «Скрытые мотивы» и «Алекс Лютый. Дело сирот» с ее участием.

«Если честно, я до сих пор не привыкла и очень смущаюсь. Но если незнакомый человек просто говорит приятные слова, делится впечатлениями о моей работе, то мне это приятнее, чем когда подходят обнимать или просят фотографироваться, а я к этому совершенно не готова», — признавалась Спивак в интервью «Вечерней Москве».

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