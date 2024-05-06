Пугачева, помощь Киркорова, запрет на въезд в РФ: где сейчас Михаил Бублик

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Михаил Бублик

Михаил Бублик — исполнитель в жанре русский шансон. Как он стал известным, чем занимается сейчас, почему его не пускали в РФ?

Чем известен Бублик

Михаил Бублик родился 13 августа 1982 года в Мариуполе.

После окончания школы он поступил в Государственный технический университет города Приазовска. Затем переехал в Харьков, где продолжил обучение в академии культуры. Выступал в группе Booblik's Band. Также писал для них песни.

В 2010 году композиции Бублика стали крутить на радиостанции «Радио Алла», а народная артистка СССР Алла Пугачева положительно отозвалась о его творчестве.

«Вот понравился мне мужик. В самой коротенькой песне чувствуются и характер, и мощь, и степень таланта. Меня зацепило это сразу», — говорила Примадонна.

Осенью того же года музыкант стал финалистом конкурса «Алла ищет таланты» в Москве.

Спустя время, в День России, он принял участие в концерте на Красной площади. Позже по рекомендациям народного артиста РФ Филиппа Киркорова, с которым он познакомился на гастролях в Ялте, Бублику предложили выступить на церемонии вручения премии «Питер FM».

Исполнитель принимал участие в программах «Живой звук» и «Три аккорда».

Бублик пел дуэтом с Еленой Ваенгой, Анастасией Сланевской (Славой), Ириной Дубцовой.

Что известно о личной жизни Бублика

Михаил Бублик не раскрывает подробности личной жизни.

В одном из интервью он говорил, что женитьба может помешать творчеству. Однако неизвестно, есть ли у него спутница жизни и дети.

«Полагаю, что личное не может быть публичным. Обо всем, что происходит внутри меня, я пишу в своих песнях. Я не пишу на заказ песен, потому что не умею писать о чем-то, что меня не трогает. Так что, мне кажется, я и так много рассказываю о своем личном», — объяснял Бублик.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Певец Михаил Бублик

Почему Бублика не пускали в Россию

В феврале 2024 года Telegram-канал SHOT сообщил, что был сорван российский тур Михаила Бублика. Это было связано с позицией артиста по спецоперации.

«Сорван российский тур фаворита Пугачевой шансонье Михаила Бублика. Концерты перенесены на полгода вперед. Все из-за старых проблем артиста с въездом в страну из-за позиции по СВО. Как стало известно, выступления Бублика в Воронеже, Тамбове и Липецке спешно перенесли на октябрь, выступления в Москве и области — на декабрь 2024 года. При этом на концертных площадках не исключают, что и осенью — зимой Бублик также не сможет дать концерты. В январе Бублик не смог попасть в РФ, так как на границе ему отказали во въезде. Именно с этим связан спешный перенос выступлений. Концертный директор певца заявил, что пока не готов комментировать информацию об отмене концертов, и адресовал этот вопрос площадкам. Где сейчас сам Бублик, он говорить отказался», — уточнял SHOT.

При этом публичных комментариев по поводу СВО Бублик не давал. Он продолжает выступать в России.

Чем сейчас занимается Бублик

Михаил Бублик продолжает творческую деятельность.

Ближайшие концерты исполнителя запланированы в Москве (22 августа, 24 сентября, 4 декабря, 7 декабря, 9 декабря), Воронеже (11 октября), Липецке (13 октября), Тамбове (15 октября), Пензе (16 октября) и Серпухове (3 декабря).

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