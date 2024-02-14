Сорван российский тур фаворита Пугачевой SHOT: сорван российский концертный тур фаворита Пугачевой шансонье Бублика

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Михаил Бублик

Telegram-канал SHOT сообщил, что сорван российский тур шансонье Михаила Бублика, который был фаворитом народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его информации, концерты музыканта перенесли на полгода вперед из-за проблем с въездом в страну после высказываний о специальной военной операции.

Как передает канал, выступления Бублика отменены в Липецке, Тамбове и Воронеже, их перенесли на октябрь 2024 года, а запланированный в Москве концерт пройдет в декабре. По данным SHOT, концертный директор артиста отказался комментировать сообщения об отмене выступлений и адресовал этот вопрос площадкам, где должны были пройти концерты.

Бублик родился на Украине и в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Впервые о его творчестве многие услышали из эфиров «Радио Алла», которые вела Пугачева, положительно отзывавшаяся о таланте музыканта. Бублик является лауреатом премии «Шансон года».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в России отменили юбилейный тур певицы Лолиты Милявской. По некоторым данным, этого добились общественники после участия артистки в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Концерты певицы должны были пройти в Перми, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске и Челябинске.