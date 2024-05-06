Comedy Club, критика Украины, инсульт: как сейчас живет Алексей Куличков

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Куличков

Актер и телеведущий Алексей Куличков обрел известность после выхода программы «Такси» на ТНТ. Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Алексей Куличков

Куличков родился 19 апреля 1976 года в Пензе. Окончил местное училище культуры и искусства по специальности режиссер и театральный факультет Саратовской консерватории. В 2001 году переехал в Уфу, где два года проработал в русском драматическом театре Башкирии, затем переехал в Москву.

В 2003 году Куличков начал работать на ТНТ, снимался в реалити-шоу «Дом» в качестве телепрораба, позднее был приглашен ведущим в передачу «Такси», он отвозил пассажиров по заданному маршруту и одновременно задавал им вопросы из разных областей знаний.

В 2009 году Алексей Куличков покинул ТНТ. В разные годы он работал директором коллектива певицы Надежды Бабкиной «Русская песня» и вел программы «Лаборатория чувств», «Обмен бытовой техники», «Первая передача», а также снимался в кино. На его счету съемки в лентах «Моя прекрасная няня», «Детективы», «Счастливы вместе», «Последний мент» и других. Куличков является сценаристом нескольких эпизодов сериала «След».

Что известно о личной жизни Алексея Куличкова

Алексей Куличков в 2005 году женился на девушке по имени Лацына. На момент их знакомства она работала парикмахером-стилистом. В этом браке родились двое сыновей — Яромир и Гордей. В 2017 году супруги подали на развод.

В 2023 году Куличков сообщил, что женился во второй раз. Он поделился в социальных сетях кадрами с росписи и подписал их: «Как-то так, да». Избранницей ведущего стала фотограф по имени Ольга, об их романе впервые сообщалось в 2021 году. Пара растит дочь Мирославу.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Куличков

Что Куличков говорил об Украине

Алексей Куличков объяснил свое отношение к конфликту на Украине восемь лет назад. Тогда артист на YouTube-шоу «ЯтакДУМАЮ» заявил, что мира в стране не будет, пока в Киеве не перестанут «делить деньги». Он также прокомментировал поставки оружия США украинской стороне.

«Всегда за оружием, убийствами есть большой бизнес, который зарабатывает большие бабки, который получает большие откаты. Под этим якобы благородством всегда зарабатывание денег, и чем быстрее люди это поймут, тем меньше они будут реагировать эту политическую пропаганду. Людей уводят от истины, потому что если она откроется, то народ просто так не пойдет воевать. И будут силой заставлять», — сказал Куличков.

Чем сейчас занимается Алексей Куличков

Алексей Куличков на настоящий момент работает ведущим программы про автомобилистов «Первая передача» на НТВ. В прошлом году он также появился в эфире ТНТ в специальном выпуске шоу Comedy Club, посвященном 25-летию телеканала, и был членом жюри конкурса «Миссис Россия — 2023».

В марте 2024 года Telegram-канал Mash сообщил, что Куличков попал в больницу с инсультом. По данным источника, ведущий сам вызывал скорую за день до госпитализации, но, несмотря на рекомендацию медиков, отказался от нее, на следующий день ведущему стало хуже.

Однако Алексей Куличков в беседе с NEWS.ru опроверг эту информацию.

«Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно. Я не знаю, откуда они взяли информацию, — подчеркнул он.

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