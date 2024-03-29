Телеведущий Куличков вышел на связь после сообщений об инсульте Телеведущий Куличков опроверг сообщения о госпитализации с инсультом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Алексей Куличков

Телеведущий Алексей Куличков в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения СМИ об инсульте. Журналист отметил, что у него «все замечательно».

Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно. Я не знаю, откуда они взяли информацию, — подчеркнул Куличков.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что Куличкова госпитализировали в Московской области. Ресурс предположил, что врачи диагностировали 47-летнему мужчине инсульт.

Также канал заявил, что 23 марта Куличков вызывал скорую, но, несмотря на рекомендацию медиков, отказался от госпитализации, а на следующий день ведущему стало хуже.

Ранее сын заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной Алексей Ивашов сообщил о ее госпитализации в Москве. Он признался, что ничего не знает о ее состоянии. По информации СМИ, у актрисы, известной по роли соблазнительницы Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке», диагностировали острый инфаркт миокарда. Уточнялось, что состояние Светличной ухудшилось на днях, она перестала ходить.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. Медики диагностировали у него гипертоническую болезнь. По некоторым данным, продюсер попал в больницу после недавно проведенной операции.