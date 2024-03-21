Известного музыкального продюсера госпитализировали в Москве Baza: музыкального продюсера Валерия Белоцерковского госпитализировали в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Борис Белоцерковский

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве госпитализировали известного музыкального продюсера и владельца центра «Мегаполь» Валерия Белоцерковского. По его информации, врачи диагностировали у него гипертоническую болезнь.

Как передает канал, Белоцерковский попал в больницу из-за проблем с сердцем 19 марта, в настоящее время он находится в терапевтическом отделении. Канал пишет, что состояние музыкального продюсера ухудшилось после недавно проведенной операции.

Первым продюсерским проектом Белоцерковского стал певец Вадим Байков, с которым он начал работать в 1995 году. Большой успех к продюсеру пришел после начала сотрудничества с певицей Алсу перед ее поездкой в 2000 году на музыкальный конкурс «Евровидение», где она заняла второе место. Кроме этого, Белоцерковский выступал продюсером фильма «Ландыш серебристый».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что сына кутюрье Вячеслава Зайцева 64-летнего Егора Зайцева снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания. По некоторым данным, состояние модельера ухудшилось из-за тяжелой анемии. По предварительной информации, Зайцеву потребовалось повторное переливание крови.