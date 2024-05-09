Принц Гарри отреагировал на отказ Карла III встретиться с ним Принц Гарри подтвердил, что не увидится с Карлом III во время поездки в Англию

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри

Принц Гарри подтвердил сообщение о том, что король Карл III слишком занят, чтобы встретиться с ним во время своего визита домой, пишет Page Six. По словам представителя герцога Сассекского, тот понимает дневник обязательств своего отца и различные другие приоритеты и надеется увидеть его в ближайшее время.

В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за полной программы Его Величества, — сообщил представитель принца Гарри.

Накануне стало известно, что Карл III не захотел встречаться с принцем Гарри. Близкий друг правящей династии Хьюго Викерс отметил, что отказ короля связан с его нежеланием видеться с сыном. По его словам, если бы Карл III хотел этой встречи, он бы нашел время.

Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы выступить на мероприятии, приуроченном к 10-летию Игр непобежденных. При этом его супруга Меган Маркл на торжественную церемонию не приехала. Как отметил биограф Том Куинн, Кейт Миддлтон и принц Уильям положительно отреагировали на отсутствие Маркл на мероприятии.