В королевской семье пренебрегли днем рождения сына принца Гарри

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Меган Маркл и принц Гарри

Представители королевской семьи не поздравили с днем рождения сына принца Гарри и Меган Маркл, пишет «Москва 24». По данным издания, они проигнорировали пятилетие Арчи, сына пары.

Обычно представители королевской фамилии — Карл III, королева Камилла, принц Уильям и Кейт Миддлтон — выкладывают фотографию родственника, у которого день рождения, на своих официальных страницах в социальных сетях. Однако в этот раз они не поздравили таким образом сына принца Гарри.

Британские журналисты предположили, что возможно, такие поздравления получают только те родственники, которые уже начали работать, поэтому на детей эта традиция может не распространяться.

Ранее стало известно, что принц Гарри во время пребывания в Великобритании был вынужден остаться в отеле, поскольку королевская семья отклонила его запрос на остановку в Виндзорском замке. Отмечается, что родственники отказали ему в ночевке из-за «отсутствия предварительного уведомления».

До этого супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, проходящая химиотерапию от рака прямой кишки, получила звание Королевского кавалера ордена Почетных товарищей от короля Великобритании Карла III. Уточняется, что 42-летняя принцесса Уэльская стала первым членом королевской семьи за последние 100 лет, удостоенным этой награды. Таким образом Карл III попытался поддержать невестку в трудный момент жизни, говорится в сообщении.