Стало известно, почему принц Уильям избегает встречи с братом The Mirror: принц Уильям боится встречи с братом Гарри из-за обид и неловкости

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Принц Уильям

Принц Уильям избегает встречи со своим младшим братом герцогом Сассекским Гарри, сообщает британский таблоид The Mirror со ссылкой на королевского эксперта и биографа Тома Куинна. По его словам, наследник престола чувствует неловкость, после того как его брат раскрыл подробности личной жизни их семьи.

Уильям ненавидит тот факт, что Гарри так часто копался в грязном белье королевской семьи на публике, но он не хочет, чтобы его считали человеком, который не прощает ошибок. Как будущий король он знает, что люди ожидают от него зрелости и великодушия, — объяснил Куинн.

Но, как отметил королевский эксперт, это не значит, что Уильям планирует закатывать вечеринку в честь младшего брата. По его словам, Уильям «боится встречи с Гарри, потому что во многих отношениях ему будет неловко».

Том Куинн отметил, что принц Уильям даже советовался с помощниками на предмет того, как избежать общения с Гарри, чтобы это не выглядело плохо в глазах общественности. Ему предложили формальную встречу, на которой у них не было бы времени обсуждать какие-либо давние обиды. Однако мужу Кейт Миддлтон не понравился этот вариант.

Гарри — непослушный мальчик, который считает, что может говорить все, что хочет, и, хотя многие критикуют его за то, что он так открыто нарушил королевский кодекс молчания, многие все же сочувствуют ему, потому что явно чувствуют, что ему пришлось очень нелегко, — рассказал биограф.

Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III также не захотел встречаться с принцем Гарри. Близкий друг правящей династии Хьюго Викерс отметил, что отказ короля связан с его нежеланием видеться с сыном. По его словам, если бы Карл III хотел этой встречи, он бы нашел время.