Падение автобуса в реку в СПБ: что с водителем, мигрант ли он, наказание

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Водителя автобуса, который сегодня, 10 мая, упал в реку Мойка в Петербурге, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Что известно о находившемся за рулем мужчине?

Что произошло с автобусом в Петербурге, есть ли погибшие

Сегодня в 13:50 по московскому времени стало известно, что в Санкт-Петербурге водитель пассажирского автобуса на Поцелуевом мосту не справился с управлением, транспортное средство развернуло, оно пробил ограду и упало в воду.

В главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в момент ЧП в салоне находилось 20 человек.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.

«Пострадавшим оказывают оперативную помощь. Координацию осуществляю лично», — подчеркнул он.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по СПб сообщили, что в результате аварии есть пострадавшие и погибшие, а также возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ.

«В настоящее время следователи и следователи-криминалисты Главного следственного управления по городу Санкт-Петербургу совместно с сотрудниками региональных управлений МВД и МЧС работают на месте происшествия. Проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств, а также на установление причин и условий, способствовавших произошедшему», — пояснили в ведомстве.

По информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли семь человек, которые не смогли выбрать из салона самостоятельно.

«До семи увеличилось число погибших в ДТП с утонувшим автобусом в Питере, по данным SHOT. Это те самые пассажиры, которые не смогли выбраться самостоятельно. Врачам не удалось откачать их», — говорится в публикации.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Что известно о водителе автобуса

В пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что водитель автобуса был доставлен для разбирательства в полицию. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек)», — рассказали в МВД.

По информации Комтранса, водителем автобуса был работник ООО «Такси» — оно занимается пассажирскими перевозками. Кроме того, компания обслуживает еще десять маршрутов в центре Петербурга.

В «Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга» отметили, что компанию «ООО Такси» привлекали к административной ответственности по ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ 23 раза.

«На общество были наложены штрафы на общую сумму 3 600 000 рублей», — пояснили в Telegram-канале судов Северной столицы.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», водителем пассажирского автобуса был 44-летний уроженец Таджикистана, который является гражданином России.

«Водитель автобуса, на которого завели уголовное дело, после падения автобуса в Мойку — 44-летний уроженец Таджикистана Рахматшох К. Мужчина является гражданином России, в данный момент его доставляют в больницу», — сообщают авторы канала.

Водителю упавшего в Санкт-Петербурге в реку Мойка автобуса грозит 12 лет тюрьмы, заявил в беседе с NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его мнению, наказание будет зависеть от того, признают ли водителя виновным в ДТП, а также от того, был ли он пьян.

«Если вина водителя будет установлена, то ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье 264 УК РФ. В случае если водитель окажется нетрезвым, то наказание составит уже от 5 до 12 лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит водителю только в случае, если будет установлена его вина», — отметил юрист.

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