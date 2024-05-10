Водителя упавшего в реку автобуса задержали В Петербурге водителя упавшего в реку автобуса задержали

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Водителя автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, задержали, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух или более человек.

По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находилось около 20 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель автобуса доставлен для разбирательства в полицию, — говорится в сообщении.

По информации комтранса, водителем автобуса был работник ООО «Такси» — оно занимается пассажирскими перевозками. Кроме того, компания обслуживает еще десять маршрутов в центре Петербурга.

По предварительным данным, водитель на Поцелуевом мосту не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. Сам водитель сообщил, что у него началось недомогание за рулем в момент происшествия. На данный момент он находится в полиции. Официально подтверждена информация о гибели одного человека, еще семь пассажиров находятся в тяжелом состоянии и получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло после того, как автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограждение и упал в реку. Также с места происшествия опубликовано видео. На записи видно, как автобус почти исчезает под водой, на поверхности находится лишь его крыша.

По данным Telegram-канала «112», пять человек погибли в результате случившегося, еще нескольким пассажирам понадобилась помощь врачей. На месте работают оперативные службы.