Автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По информации издания, в воде может находиться до 20 человек.
ЧП произошло после того, как автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограждение и упал в реку. Также с места происшествия опубликовано видео. На записи видно, как автобус почти исчезает под водой, на поверхности находится лишь его крыша.
По данным Telegram-канала «112», пять человек погибли в результате случившегося, еще нескольким пассажирам понадобилась помощь врачей. На месте работают оперативные службы.
До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа погиб под колесами собственного рабочего автомобиля. При разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед.
Также в Северной столице в Перевозном переулке такси после столкновения с BMW вылетело на тротуар. Такси въехало в дом у тротуара, а иномарка осталась на пешеходном переходе с разбитым капотом.