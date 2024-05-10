Автобус с людьми рухнул в реку в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Автобус с пассажирами рухнул в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». По информации издания, в воде может находиться до 20 человек.

ЧП произошло после того, как автобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего пробил ограждение и упал в реку. Также с места происшествия опубликовано видео. На записи видно, как автобус почти исчезает под водой, на поверхности находится лишь его крыша.

По данным Telegram-канала «112», пять человек погибли в результате случившегося, еще нескольким пассажирам понадобилась помощь врачей. На месте работают оперативные службы.

До этого в Санкт-Петербурге водитель КамАЗа погиб под колесами собственного рабочего автомобиля. При разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед.

Также в Северной столице в Перевозном переулке такси после столкновения с BMW вылетело на тротуар. Такси въехало в дом у тротуара, а иномарка осталась на пешеходном переходе с разбитым капотом.