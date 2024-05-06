В Петербурге такси вылетело на тротуар после столкновения с BMV

В Санкт-Петербурге на Перевозном переулке такси после столкновения с BMW вылетело на тротуар, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на УМВД региона. По данным ведомства, ДТП произошло около 13:30. Такси въехало в дом у тротуара, а иномарка осталась на пешеходном переходе с разбитым капотом.

Очевидцы сообщают о пострадавшем водителе BMW. С места аварии его увезли в больницу на скорой помощи.

Ранее сообщалось, что актера Александра Майорова, известного по работе в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге сбила машина. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. Артист вечером 5 мая хотел пересечь дорогу в неположенном месте и на него вылетела Subaru. В результате аварии Майоров получил два перелома костей правой ноги, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Водитель заявил, что актер выбежал на дорогу, размахивая руками и в «приподнятом настроении».

До этого известного российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль на Тверском бульваре в Москве. 90-летнего сценариста доставили в травмпункт с переломами нижних конечностей. Гельман переходил дорогу возле пешеходного перехода.