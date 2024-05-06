Mash: актер из сериала «Тайны следствия» попал в реанимацию после ДТП Mash: актер Майоров попал в реанимацию после наезда Subaru на Приморском шоссе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что актера Александра Майорова, известного по работе в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге сбила машина. По информации канала, мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации.

Как пишет Mash, артист накануне вечером хотел пересечь дорогу в неположенном месте и на него вылетела Subaru. В публикации говорится, что в результате аварии Майоров получил два перелома костей правой ноги, ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Водитель заявил, что актер выбежал на дорогу, размахивая руками и в «приподнятом настроении».

Ранее известного российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль на Тверском бульваре в Москве. 90-летнего сценариста доставили в травмпункт с переломами нижних конечностей. По данным СМИ, Гельман переходил дорогу возле пешеходного перехода.

Его сын Павел рассказал, что драматург получил перелом обеих ног, после чего ему наложили гипс и отправили домой. Он уточнил, что пострадавший в ДТП Гельман чувствует себя хорошо.

В начале января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, общественного деятеля доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Там он находился в тяжелом состоянии в коме. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у потерпевшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. Спустя несколько дней поэт умер.