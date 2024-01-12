Стало известно о состоянии сбитого машиной поэта Льва Рубинштейна «112»: Рубинштейн находится в глубокой коме в крайне тяжелом состоянии

Поэт Лев Рубинштейн, которого госпитализировали после того, как его сбила машина в Москве, находится в глубокой коме, передает Telegram-канал «112». По его данным, медики оценивают состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

По информации канала, 76-летний Рубинштейн подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее сообщалось, что ДТП произошло около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где живет поэт. Потерпевший после столкновения потерял сознания. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствовал о том, что удар был сильным.

Рубинштейна доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского, где врачи провели операцию и погрузили пострадавшего в «лечебный сон». Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» писал, что у Рубинштейна перелом свода черепа. Помимо этого, состояние поэта осложняется отеком мозга.

Виновником дорожно-транспортного происшествия оказался мужчина рабочей специальности, он находился за рулем в спецодежде. Отмечалось, что мужчина спешил на работу и после случившегося отменял по телефону «заявки» и «заказы».

Позднее были опубликованы снимки с места аварии в Москве. Судя по кадрам, машина сбила Рубинштейна на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров.