Появились кадры со сбитым машиной поэтом Львом Рубинштейном

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Лев Рубинштейн

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал снимки с места дорожно-транспортного происшествия в Москве, в котором пострадал 76-летний поэт Лев Рубинштейн. Судя по кадрам, машина сбила его на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров. Сейчас поэт находится в больнице.

По данным канала, ДТП случилось примерно в полдень 8 января на улице Марьина Роща, где и живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След от удара на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным. Врачи констатировали пострадавшему перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.

Ранее сообщалось, что пострадавшего доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. Там ему провели операцию. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Накануне смертельное ДТП произошло вблизи поселка Пятигорский в Ставропольском крае. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель маршрутки, который при совершении поворота не пропустил КамАЗ.

В данное время известно, о восьми погибших — в больнице скончалась 66-летняя пассажирка «Газели». По-прежнему остаются невыясненными личности трех человек. Речь идет о пострадавшей девушке 19–25 лет, а также погибших 35-летней женщине и мужчине 25–27 лет.