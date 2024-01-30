Сценариста Гельмана сбила машина в центре Москвы MK.RU: Гельмана с переломами доставили в травмпункт после ДТП в Москве

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Александр Гельман

Издание MK.RU сообщает, что известного российского драматурга Александра Гельмана сбил автомобиль на Тверском бульваре в Москве. Как пишет издание, 90-летнего сценариста доставили в травмпункт с переломами нижних конечностей. По данным издания, Гельман переходил дорогу возле пешеходного перехода.

Авторы издания утверждают, что на переходившего дорогу деятеля культуры из-за поворота вылетела BMW, водитель применил экстренное торможение, однако удара избежать не удалось. Издание пишет, что автомобилист сам вызвал медиков и сотрудников дорожной инспекции. MK.RU уточняет, что у Гельмана травмированы пальцы правой ноги, а также голень левой ноги.

Гельман родился 25 октября 1933 года в Дондюшанах (Королевство Румыния). В 1970–1976 годах был членом профкома ленинградских драматургов. В 1978 году перебрался в Москву, где тесно сотрудничал с МХАТом. Широкую известность Гельману принес снятый в 1974 году по его сценарию фильм «Премия». Позже сценарий был переработан в пьесу «Протокол одного заседания», поставленную в 1975 году режиссером Георгием Товстоноговым.

В начале января поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, общественного деятеля доставили в НИИ им. Н. В. Склифосовского. По словам поэта Игоря Иртеньева, медики оценивали состояние пострадавшего как тяжелое. Журналист Мария Слоним сообщала, что поэту провели операцию, после которой он был погружен в лечебный сон.