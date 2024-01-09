Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Поэта Льва Рубинштейна сбила машина в Москве, в настоящее время он доставлен в НИИ им. Н. В. Склифосовского, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена) поэт Игорь Иртеньев. По его словам, медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали, — написал Иртеньев.

Об этом же, по данным РБК, в соцсети написала Вероника Любарская, являющаяся дочерью астрофизика Кронида Любарского. При этом журналист Мария Слоним сообщила, что после операции поэт был погружен в лечебный сон.

Льву Рубинштейну 76 лет. Он родился в Москве, закончил филологический факультет Московского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохова. Писать стихи начал в 1960-х годах, став через десять лет основоположником московского концептуализма. Первые произведения поэта были опубликованы на Западе. В России с его творчеством познакомились в конце 1980-х.

Ранее сообщалось, что российская певица Наталья Штурм попала в аварию в Москве. Артистку сбил автомобиль, когда она шла по дворовой территории. По данным СМИ, у певицы было подозрение на сотрясение мозга, однако информации о ее госпитализации не поступало.

До этого в Новой Москве попал в ДТП автомобиль певца и автора песен Сергея Трофимова, более известного как Трофим. Машина артиста Genesis столкнулась с Volkswagen на 1-й Ватутинской улице. В пресс-службе МВД России по Москве сообщали, что авария у них не регистрировалась. Во время ДТП музыканта в машине не было: в тот момент он находился на гастролях.