Лев Рубинштейн умер Дочь Рубинштейна сообщила о смерти поэта

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Лев Рубинштейн

Дочь российского поэта Льва Рубинштейна Мария в своем блоге на «ЖЖ» сообщила, что отец ушел из жизни. По ее словам, смерть наступила 14 января.

Мой папа Лев Рубинштейн умер сегодня, — написала Мария.

Поэту было 76 лет. Последние дни он находился в больнице НИИ Склифосовского после ДТП. 8 января Рубинштейна в центре Москвы сбил автомобиль, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

Накануне врачи НИИ Склифосовского сообщали, что поэт находился в реанимации. Об улучшении состояния деятеля культуры речи не было. Telegram-канал «112» сообщал, что Рубинштейн был в глубокой коме. По данным канала, поэта подключали к аппарату ИВЛ.

Момент наезда водителя на Рубинштейна попал на видео, которое публиковал столичный дептранс. Против мужчины, который находился за рулем, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Лев Рубинштейн родился в 1947 году в Москве. В феврале ему исполнилось бы 77 лет. Он работал с такими художниками, как Илья Кабаков, Андрей Монастырский и поэтами Всеволодом Некрасовым, Дмитрием Приговым. Был одним из основателей московского концептуализма. Также Рубинштейн придумал жанр стихотворений на карточках.