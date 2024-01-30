Сын Гельмана раскрыл состояние травмированного в ДТП отца Сын Гельмана: сценарист находится дома с переломами обеих ног

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Александр Гельман

Сын сценариста и драматурга Александра Гельмана Павел подтвердил NEWS.ru информацию о том, что деятеля искусств 29 января сбил автомобиль в центре Москвы. По его словам, 90-летний драматург получил перелом обеих ног, после чего ему наложили гипс и отправили домой. Он уточнил, что пострадавший в ДТП Гельман сейчас чувствует себя хорошо.

Вчера его сбила машина возле театра Пушкина. Он чувствует себя хорошо, за исключением того, что сломаны обе ноги, они в гипсе. А так вроде все неплохо, — сказал Гельман-младший.

Гельман родился 25 октября 1933 года в Дондюшанах (Королевство Румыния). В 1970–1976 годах был членом профкома ленинградских драматургов. В 1978 году перебрался в Москву, где тесно сотрудничал с МХАТом. Широкую известность Гельману принес снятый в 1974 году по его сценарию фильм «Премия». Позже сценарий был переработан в пьесу «Протокол одного заседания», поставленную в 1975 году режиссером Георгием Товстоноговым.

О происшествии ранее писал MK.RU, сообщив, что ДТП произошло на Тверском бульваре в Москве. Издание сообщало, что Гельман переходил дорогу рядом с пешеходным переходом, после чего в него влетел автомобиль BMW. Водитель вызвал медиков и сотрудников ГИБДД. Издание уточняло, что у сценариста травмированы пальцы правой ноги, а также левая голень.