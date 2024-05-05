Водитель КамАЗа попал под колеса собственной машины и умер В Петербурге КамАЗ задавил 57-летнего водителя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель КамАЗа в Санкт-Петербурге погиб под колесами собственного рабочего автомобиля, информирует «Фонтанка». Журналисты выяснили, что виной всему стала халатность.

Днем 4 мая в экстренные службы поступило сообщение о ЧП на территории бетонного завода. Инцидент произошел на улице Тельмана. По словам очевидца, водитель КамАЗа будто бы выпал из кузова. После этого, утверждает источник, его чем-то придавило.

Полицейские прибыли на место происшествия. Правоохранители обнаружили труп 57-летнего водителя. Стало известно, что при разгрузке щебня мужчина забыл поставить грузовик на ручник. Водитель вышел из кабины, после чего транспортное средство начало двигаться вперед. Так, КамАЗ наехал на мужчину, который получил смертельные травмы. По данным журналистов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красноярском крае 1 мая произошло столкновение КамАЗа с шестью машинами. ДТП произошло на 653-м километре трассы Р-255 «Сибирь», сообщили в краевом управлении МВД России. В ведомстве уточнили, водитель грузовика потерял управление. После этого транспортное средство врезалось в других участников движения. В результате ДТП пострадали трое взрослых и двое детей. Они попали в больницу.