Реакция западных СМИ на парад Победы в Москве: кто и почему восхитился

Фото: kremlin.ru/Станислав Красильников/РИА Новости

Исполняющий обязанности министра обороны генерал армии Сергей Шойгу (справа) и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков

Ирландский журналист Чей Боуз в своих социальных сетях написал, что парад Победы в Москве показал величие российской нации, несмотря на проводимую Западом кампанию против РФ. Как западные СМИ и журналисты отреагировали на празднование 9 Мая?

Что писали западные СМИ о параде Победы в РФ

Чей Боуз в своей публикации назвал замечательным днем 9 Мая и приложил видеоролик с военной техникой на Красной площади.

По его словам, кампания Запада против России только укрепила народ, что доказывает парад Победы.

«Опрометчивая и неудачная кампания Запада против России объединила и укрепила эту великую нацию», — подчеркнул журналист.

Немецкое издание Bild назвало шпица Умку президента Белоруссии Александра Лукашенко «отвлекающим маневром» на параде Победы, который якобы был нужен, чтобы отвести внимание от «нехватки» высокопоставленных зарубежных гостей и непогоды в российской столице.

Журналист Юлиан Репке обратил внимание, что российские СМИ сделали из Умки главную звезду мероприятия. Кроме того, шпиц выглядел «не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля», отметил он.

Немецкий журнал Spiegel сделал акцент на высказывании президента России Владимира Путина о том, что стратегические силы страны всегда находятся в боевой готовности.

«В своей короткой речи президент России Владимир Путин заявил о готовности своей страны сражаться, а также пригрозил применить ядерные силы. Они „всегда начеку“, заявил Путин в начале ежегодного празднования Дня Победы над нацистской Германией», — говорится в публикации.

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС Владимир Путин

Турецкая газета Yeni Safak в своем Telegram-канале опубликовала отрывок с выступлением Путина, где он называет всех участников спецоперации героями.

Авторы The Associated Press отметили, что празднование Дня Победы для России является самым важным и широко почитаемым символом доблести.

«Когда мимо прошли батальоны и военная техника — как старая, так и новая — грохотала по булыжникам, небо на короткое время прояснилось, позволив пролететь военным самолетам, некоторые из которых оставляли за собой дым в белом, красном и синем цветах российского флага», — написали журналисты про парад Победы на Красной площади.

В каких странах хакеры 9 мая взломали трансляции каналов

Вчера, 9 мая, глава Национального совета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш в своих социальных сетях заявил, что компания Balticom подверглась кибератаке, из-за чего на кабельных каналах Латвии транслировался парад Победы в Москве.

«Balticom подверглась кибератаке, как результат — компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали кремлевский парад», — объяснил Аболиньш.

В связи с произошедшим компания была вынуждена экстренно отключить кабельные каналы. Как долго транслировался парад Победы на Красной площади, не уточняется.

Также парад Победы транслировался на кабельных каналах в Одесской области.

«В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад Победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами», — писали местные СМИ.

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