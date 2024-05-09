На кабельных каналах Латвии транслировали парад Победы из-за кибератаки На телеканалах компании Balticom транслировали парад Победы из-за хакеров

Фото: kremlin.ru

Компания Balticom подверглась кибератаке, из-за чего на кабельных каналах Латвии транслировался парад Победы, сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш в аккаунте в соцсети Twitter (X). Он уточнил, что компания утратила контроль за трансляцией на какое-то время.

Balticom подверглась кибератаке, как результат компания потеряла контроль за телетрансляцией. В результате в эфире по всем программам показывали Кремлевский парад, — констатировал Аболиньш.

В связи с произошедшим компания была вынуждена экстренно отключить кабельные каналы. Как долго транслировался парад Победы на Красной площади, не уточняется.

Известно, что в Латвии действует закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая. Жителям республики также запрещено поздравлять друг друга в социальных сетях, за это грозит административная ответственность.

Ранее сообщалось, что парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показали на кабельных каналах в Одесской области. Предполагалось, что спутниковое телевидение было взломано хакерами.