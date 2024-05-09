Парад на Красной площади в Москве показывают по телевизору в Одессе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Парад на Красной площади в Москве в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне показывают по кабельным каналам в Одесской области на Украине, сообщается в украинском Telegram-канале «Страна». Украинские СМИ предполагают, что хакеры взломали спутниковое телевидение.

В Одесской области по многим кабельным каналам транслируют парад победы в Москве. Видимо, телевидение было взломано хакерами, — говорится в сообщении.

СМИ публикуют видеозаписи, на которых по телевизору идет трансляция Парада Победы в Москве. Официально власти информацию не комментировали.

Парад Победы стартовал на Красной площади в Москве 9 мая. Как ранее сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, в праздничном шествии участвуют более 9 тысяч человек и 75 единиц военной техники, также заявлена воздушная часть.

Парадный расчет участников специальной военной операции прошел по Красной площади в Москве. Во главе строя встал Герой России подполковник Евгений Хабаров. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин, выступая с речью на Параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.