Погода в Москве в субботу и воскресенье: столицу накроют ливни и холод

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сегодня в Москве ожидаются кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 11 градусов, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге 11 и 12 мая?

Погода в Москве в субботу и воскресенье

По словам Леуса, метеорологические условия в столице продолжит формировать циклон, располагающийся над северо-востоком Европейской России, поэтому прогнозируются кратковременные дожди.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, а отрицательная температурная аномалия вновь увеличится и составит 4–5 градусов. Температура воздуха — от плюс 9 до плюс 11 градусов, по области 7–12 градусов тепла. Ветер северо-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт. ст., что немного ниже нормы», — написал синоптик.

Леус отметил, что в воскресенье, 12 мая, в Москве осадков не ожидается и воздух прогреется только до 9 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» рассказал, что в столице сегодня будет облачная погода, ожидаются ливневые дожди.

«В течение дня характер метеорологических условий будет определяться влиянием прохождения холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном. Погодные условия неустойчивые. Ветер северо-западный, порывы могут достигать до 13 м/с. Температура воздуха — от 8 до 11 градусов со знаком плюс», — заявил метеоролог.

В воскресенье характер погодных условий не изменится, но осадков в виде дождя не ожидается, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

«В тылу циклона ожидаются кратковременные осадки. Ночью воздух остынет до 0–5 градусов тепла. Днем ожидается — от 7 до 10 градусов тепла», — пояснил Тишковец.

Погода в Санкт-Петербурге 11 и 12 мая

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале рассказал, что 11 и 12 мая в регионе ожидается прохладная погода, возможны осадки в виде снега.

«11 мая снова с востока заходят осадки и будут в ночные и утренние часы еще со снегом. 12 мая уже более сухая погода. Дневная температура, как уже указал, до плюс 10 градусов все дневные часы выходных. А вот ночью по области заморозки будут практически каждую ночь, основной фон температуры — от плюс 3 градусов до минус 2 градусов», — пояснил специалист.

По словам Михаила Леуса, в Петербурге сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди, на востоке области с мокрым снегом, а температура вновь понизится.

«Температура воздуха до плюс 8 градусов, в Ленинградской области — от плюс 4 до плюс 9 градусов. Ветер северный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. В воскресенье без осадков и до плюс 12 градусов со знаком плюс», — резюмировал метеоролог.

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