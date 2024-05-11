Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале продемонстрировала видео, как панда Катюша осваивается в уличном вольере. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как Катюша исследует уличный вольер

Акулова опубликовала двухминутный видеоролик, где панда Катюша гуляет по уличному вольеру, в который ее недавно стали пускать. Она ползает по деревянному настилу в разные стороны, кувыркается и совсем не стесняется проводить время на улице.

Руководитель столичного зоосада обратила внимание, что Катюша с каждым днем все больше изучает новое для нее пространство.

«Ну посмотрите на эту красавицу. С каждым днем все дальше и дальше в уличном вольере. Все с замиранием сердца смотрели на это покорение», — подписала видео гендиректор Московского зоопарка.

Подписчики Акуловой в Telegram-канале подчеркнули, что Катюша уже уверенно двигается в уличном вольере и не стесняется, как это было в самые первые дни.

«Скоро будет Катюшу домой не загнать, а мама Диндин начнет ругаться и как обычно потащит ее в вольер. Молодец наша малышка, действительно быстро осваивается в новом для нее пространстве. Растет просто на глазах»;

«В упражнении на бревне Катюша, как лучшие российские гимнастки на Олимпийских играх. Да и бояться перестала выходить на улицу, а то первые шаги были очень неуверенные»;

«Катя настоявшая молодец. Сначала всех заинтриговала, когда осторожничала при покорении вольера, теперь акробатику показывает. Звезда мирового уровня у нас в Московском зоопарке проживает. Жалко только, что через три-четыре года ее заберут в Китай. Многие у нас уже ее полюбили и не готовы будут расставаться с Катериной», — писали пользователи Сети.

Когда Катюшу впервые выпустили в уличный вольер

29 апреля заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что с наступлением тепла Катюше из Московского зоопарка открыли доступ в уличный вольер, который заранее был усовершенствован и адаптирован под нужды маленькой панды: сделана горка из бревен, понижен уровень воды в бассейне и настроена система, которая будет поддерживать требуемый уровень температуры и влажности.

«С 8 марта Катюшу увидели больше 400 тысяч человек. Теперь желающие смогут понаблюдать, как она осваивает новую для себя территорию. Уличный вольер заранее модернизировали и адаптировали под нужды маленькой панды. Рекомендации по обустройству дал китайский зоолог, наблюдавший за детенышем в первые месяцы жизни», — отметила она.

По словам Сергуниной, Диндин будет также удобно плескаться в бассейне за счет достаточно крупного размера водоема и постепенного увеличения глубины в нем.

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