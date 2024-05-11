Очеретино, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 11 мая

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта СВО, сообщают военкоры Telegram-каналов WarGonzo, «Рыбарь» и Евгений Лисицын. Что сейчас происходит у Авдеевки, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Новопокровском, Очеретино, Работино, Уманского, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях спецоперации сегодня, 11 мая 2024 года?

WarGonzo

«На Запорожском фронте без особых изменений. Продолжаются бои в Работино и позиционные бои северо-западнее Вербового. Донецкий фронт. Продолжается битва за Красногоровку. Есть тактические успехи. Также российские войска продолжают штурм Нетайлово. ВС РФ медленно, но верно двигаются к западным окраинам населенного пункта. В районе Уманского ВСУ пытаются контратаковать — без успехов. Продолжается зачистка населенного пункта. Бои на подступах к Новопокровскому», — говорится в публикации канала.

По данным WarGonz, в районе Часова Яра ВС РФ при поддержке средств дальнего поражения ведут бои в восточном пригороде.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Военкор Евгений Лисицын

По информации военного корреспондента Евгений Лисицына, на Авдеевском направлении ВС РФ удалось взять под контроль половину лесопосадки от Соловьево до Новопокровского.

Фото: МО РФ

«Западнее Сокола уничтожены две артиллерийские установки противника. Бои в районе Архангельского и Уманского. Российские войска продвинулись к северу от Очеретино более чем на 1 км и заняли часть Уманского. Успехи также зафиксированы в Новопокровском и южнее лесопосадки. Харьковское направление. В районе Волчанска активно разрушаются логистические пути врага, включая мосты и переправы. Проводится разведка боем малыми группами. ВС РФ взяли под контроль Стрелечья, Плетеневку, Красное, Огурцово, Гатище, Зеленое. Закреплены позиции в районе „Леса Щеблякова“ и кургана „Могила-Черная“ в 3,5 км от Волчанска. Бахмутское направление. Продолжаются боестолкновения в районе Часова Яра, заказника Ступки-Голубовские-2 и в Клещеевке», — сообщает военкор в Telegram-канале «Военкор l Z l Лисицын ZOV-TV».

На Донецком направлении был зафиксирован прорыв ВС РФ в Красногоровке, бои продолжаются у пруда Борисовка, продвижение на южной окраине в сторону Георгиевки, рассказал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

«Рыбарь»

«На Слобожанском направлении российские войска перешли в наступление и освободили ряд населенных пунктов в приграничной с Белгородской областью зоне. На Бахмутском направлении продолжаются боестолкновения в районе Часова Яра, а также в районе заказника Ступки-Голубовские-2 и в Клещеевке. На Авдеевском направлении идут бои в районе Архангельского, в Уманском и в районе Очеретино. Точная конфигурация фронта на данный момент неизвестна из-за „тумана войны“, — говорится в публикации Telegram-канала „Рыбарь“.

По информации источника, на Времьевском направлении российские войска продолжают наступать в Старомайорском и Урожайном, незначительно расширив зону контроля в населенных пунктах.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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