Почему у Хабиба Нурмагомедова блокируют счета, куда он мог посылать деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Российский боец смешанных единоборств экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе 306 млн рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Какие последние новости об этом известны?

Что известно о возможных долгах Нурмагомедова

По информации Mash, Федеральная налоговая служба заблокировала счета связанного с ним промоушена Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Когда он закончил профессиональную карьеру, то полностью погрузился в бизнес в сфере продажи спортивного питания и открыл сеть ресторанов, пишет источник. Авторы канала подчеркнули, что пока проекты приносили прибыль, он входил в составы учредителей, однако потом вышел из них.

«Это показалось странным ФНС, начали проверку. Вскоре несколько компаний Нурмагомедова закрылись. Например, ООО „Хикмет тревел“ (занималась туризмом). Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах. То же самое ожидает и Eagle FC. Его счет заблокировали вместе со счетом благотворительного фонда», — сообщает Mash.

Также, по данным Telegram-канала, Нурмагомедов вкладывает деньги в строительство отелей в Турции и стартапы в ОАЭ, что могло вызвать у ФНС вопросы к спортсмену.

«Из-за этого у налоговиков появился еще один вопрос к чемпиону: не отправил ли он 306 242 929 рублей, которые должны лежать в российской казне, на Восток», — пишет Mash.

Кто ранее из знаменитостей попадал под внимание ФНС

8 мая стало известно, что счета блогера и певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов. По данным Mash, у Зотеевой накопился долг перед налоговой в размере 52 тысяч рублей. Пиар-директор Инстасамки рассказал, что налог образовался из-за перерасчета страховых взносов — сейчас долг полностью оплачен, а данные в налоговой обновятся после праздников.

5 мая Telegram-канал Baza сообщал, что у блогера Гусейна Гасанова существует долг перед Федеральной налоговой службой в размере 153 млн рублей.

«Блогер Гусейн Гасанов должен налоговой 153 млн рублей. ФНС заблокировала счета его компании, которая занимается ресторанами и доставкой еды. Май для Гусейна начался с небольших трудностей — 1-го числа ФНС обязала его выплатить аж 153 миллиона рублей. На следующий день были заблокированы счета компании ООО „Банда фудс“, где у Гасанова доля (раньше компанией также владел Юрий Левитас, совладелец „Блэк стар фудс“)», — говорилось в публикации.

4 мая Telegram-канал SHOT сообщил, что у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) вновь накопился долг перед ФНС в размере 20 млн рублей. Как писал канал, налоговая уже отправила ей уведомление о возможной блокировке счетов и запрете на выезд за границу.

По словам адвоката Чекалиных, о новом долге им пока неизвестно. Проверка налоговой службы в отношении семьи продолжается, поэтому нельзя исключать еще какие-то задолженности. Как выяснил SHOT, Чекалина сейчас находится за пределами России, она отдыхает с семьей в Дубае, включая ее мужа.

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