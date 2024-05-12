Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 12 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Панда Катюша впервые спокойно гуляла по уличному вольеру, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Чем занимается Катюша в уличном вольере

Акулова опубликовала видеоролик, где панда Катюша впервые прошла по бетонному дереву в уличном вольере. При этом ее мама Диндин в это время спокойно сидела во внутреннем вольере и грызла ветки бамбука.

«Из вчерашнего. Сегодня у Катюши не возникло желания выходить в уличный вольер (возможно магнитные бури). А вот вчера она была сверхсмелой. Первый раз прошла по бетонному дереву, сама смогла развернуться, спуститься. Мама при этом спокойно сидела ела бамбук во внутреннем вольере», — подписала кадры руководитель столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой отметили, что Катюша очень быстро растет и развивается, находясь в Московском зоопарке под присмотром киперов.

«Наша Катерина просто вундеркинд. Она прекрасно растет и развивается, за что надо сказать спасибо работникам зоопарка. Зато маме Диндин спокойнее, она понимает, что за Катюшей присмотрят, поэтому спокойно отпускает ее на улицу»;

«Сегодня были в зоопарке. Большое спасибо за удовольствие, которое мы получили: за чистоту, красивые клумбы, деревья, кустарники, ухоженных животных. Благодарим всех сотрудников Московского зоопарка. Катюша — это вообще отдельная история, которую словами трудно описать и передать все эмоции, когда впервые увидишь ее»;

«Диндин просто наслаждается возможностью немного отдохнуть от своей шустрой наследницы. Катюша у нас очень смышленая, она вчера очень грамотно везде пыталась слезть, примерялась, получится или нет, если не чувствовала опору, уползала в другом направлении» — писали пользователи Сети.

Когда в Московском зоопарке впервые появились панды

Первый самец панды Пинь-Пинь в 1957 году был передан китайским правительством в дар Советскому Союзу к 40-летию Октябрьской революции. В августе 1959 года в Москву прибыл второй бамбуковый медведь — самец Ань-Ань, которого поселили на Старой территории в павильоне «Бамбуковый домик».

«Самец Пинь-Пинь прожил всего 4 года, и к середине 60-х годов в зоопарках мира находилось 7 бамбуковых медведей, из них 5 — в Пекине, по одному в Москве и Лондоне. В 1966 г. в Московский зоопарк обратилось Лондонское зоологическое общество с предложением соединить самца Ань-Аня с самкой Чи-Чи, содержавшейся в Лондонском зоопарке. После переговоров на уровне правительств самку привезли в Москву. Обе панды жили в „Бамбуковом домике“ на Старой территории зоопарка. Через полгода после неудачных ссаживаний Чи-Чи возвратилась в Лондон», — говорится на сайте зоопарка.

Ань-Ань прожил в Москве 13 лет. После того, как его не стало, в зоосаде до 2001 года больше не привозили больших панд. Тогда бамбуковых медведей привезли на два месяца в рамках проведения Дней Культуры Пекина в Москве.

В конце апреля 2019 года Московскому зоопарку передали больших панд Диндин и Жуи.

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