Битва за Волчанск 11 мая: вошли ли ВС РФ в город, что там сейчас, сводка

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Российская армия смогла выйти к окраинам Волчанска в Харьковской области, передают некоторые Telegram-каналы. Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало. Что сейчас происходит на данном направлении СВО?

Что пишут военкоры о боях за Волчанск

По данным источника Readovka, российские войска спустя сутки подошли к окраинам Волчанска.

«Там уже идут боестолкновения. При этом только за вчера нашим войскам удалось завладеть более чем 41 кв. км, сегодня этот успех ВС РФ развивают. Кроме того, продолжают появляться и кадры того, как русские бойцы продолжают крушить вражескую логистику на Харьковском направлении. Минобороны РФ в свою очередь ранее подтвердило, что в результате вчерашних действий освобождены Борисовка, Огурцово, Плетневка, Пыльная и Стрелечья», — говорится в публикации канала.

«Военная хроника» передает, что ВС РФ активно проламывают укрепрайоны под Волчанском и фактически стоят на пороге города.

«По неподтвержденным данным, российские войска вошли в сам город Волчанск. Бои продолжаются в северной части города», — сообщил «Милитарист».

«Архангел спецназа Z» опровергает информацию, что российская армия зашла в Волчанск.

«Информации, что кто-то зашел в Волчанск, нет, парни идут аккуратно, пока по нему работает арта и авиация ФАБ», — пишет источник.

Авторы канала «Военная хроника» также сообщили, что, по предварительным данным, ВСУ сняли часть подразделений 42-й ОМБр с фронта под Часовым Яром и спешно перебрасывают войска под Волчанск.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Также отмечается, что ВС РФ уже стали наносить удары по тыловым позициям ВСУ в районе Волчанска.

«Во-первых, их (ракетных ударов ВС РФ. — NEWS.ru) глубина постепенно увеличивается. Поражаются не только передовые, но и тыловые объекты. Во-вторых, существенно увеличивается их количество. Если темпы нанесения ударов будут сохраняться (а все указывает именно на это), то большая часть укрепрайонов ВСУ вскоре перестанет существовать. Любопытно, что активно отрабатываются все опорники ВСУ, расположенные вдоль основного маршрута входа в Волчанск — трассы Т2108 на север. Противопоставить такой плотности ударов ВСУ пока ничего не могут», — рассказали авторы «Военной хроники».

По информации Telegram-канала «Два майора», за ночь продвижение ВС РФ в направлении Харьковской области составило от двух до трех км.

«По Волчанску поступает информация, что с утра ВС России наносили массированное поражение из РСЗО по позициям противника в районе. В городе слышна работа стрелкового оружия, поступает обрывочная информация о действиях по взятию в „клещи“ Волчанской группировки противника. Основной путь для ее эвакуации отрезан — ночью Х-38мл уничтожила дамбу через Северский Донец», — говорится в публикации канала «Два майора».

Что рассказали в Минобороны России

В пресс-службе российского военного ведомства заявили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

«Нанесли поражение живой силе и технике 23-й, 43-й механизированных бригад ВСУ, 120-й, 125-й бригад теробороны и 15-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанск, Веселое, Глубокое, Нескучное и Красное Харьковской области», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что ВС РФ уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire производства Чехии, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана».

Читайте также:

Почему у Хабиба Нурмагомедова блокируют счета, куда он мог посылать деньги

Погода в Москве в субботу и воскресенье: столицу накроют ливни и холод

Очеретино, Работино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 11 мая