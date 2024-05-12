«Военный обозреватель»: ВС России вошли в город Волчанск

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Вооруженные силы России вошли в один из ключевых опорных пунктов украинской армии в Харьковской области. По его информации, речь идет о городе Волчанске. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перебросил на Харьковское направление бойцов националистического батальона «Кракен». Перед ними поставили задачу остановить продвижение ВС России.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в Харьковской области накануне вечером, 11 мая, ВС России нанесли удары по местам скопления техники и личного состава украинской армии. По его словам, взрывы были слышны как в пригороде Харькова, так и в центре города. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

По словам Лебедева, удары были слышны на северном направлении. Он уточнил, что там находятся населенные пункты Циркуны и Русская Лозовая. По информации подполья, там большой пустырь, проезд населению туда закрыт уже долгое время.