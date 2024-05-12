В подполье сообщили о серии мощных взрывов в Харьковской области Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по личному составу ВСУ под Харьковом

Фото: ГСЧС Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области накануне вечером, 11 мая, ВС России нанесли удары по местам скопления техники и личного состава украинской армии. По его словам, взрывы были слышны как в пригороде Харькова, так и в центре города. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Взрыв был очень мощный, его хорошо было слышно даже в центре города. В 22:40 (совпадает с мск. — NEWS.ru) был взрыв в городе Чугуеве. По косвенным данным, множество скорых, четыре пожарных расчета, удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, — сказал он.

Лебедев уточнил, что удары также были зафиксированы на северном направлении между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая. Там, согласно данным подполья, находится большой пустырь, проезд гражданскому населению туда давно закрыт — подполье не раз сообщало о передвижении и залпах РЗСО в данном районе. Говоря о Чугуеве, Лебедев отметил, что он является логистическим пунктом, с помощью которого ВСУ снабжают подразделения, которые в рамках ротации направляются в Липцы, Волчанск и на Изюмско-Купянское направление.

До этого Сергей Лебедев сообщил об уничтожении диверсионной группы ВСУ, обнаруженной на территории Херсонской области. По его словам, российские бойцы накрыли противников огнем, когда те попытались высадиться на острове Нестрига под Херсоном.