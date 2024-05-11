Российские бойцы накрыли огнем диверсантов ВСУ Подпольщик Лебедев: ВС России ликвидировали диверсантов ВСУ под Херсоном

Фото: МО РФ

ВС России ликвидировали диверсионную группу Вооруженных сил Украины в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российские бойцы накрыли противников огнем, когда те попытались высадиться на острове Нестрига.

По сообщениям местных жителей, из города Кизомыса вышла украинская ДРГ из состава 123-й бригады теробороны 188-го батальона в составе семи военных. На лодке переправились на остров Нестрига. Когда украинские военные произвели высадку, начала работать артиллерия, после чего остатки украинской ДРГ начали эвакуацию, где их накрыли, — уточнил Лебедев.

Ранее Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области. По данным службы, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании.

Представители службы безопасности отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). В ФСБ подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.

В ФСБ уточнили, что в ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в органе, один солдат был взят в плен.