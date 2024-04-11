ФСБ сорвала план Великобритании по высадке украинских диверсантов ФСБ пресекла спланированную Лондоном высадку диверсантов ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

Федеральная служба безопасности сорвала высадку диверсантов Вооруженных сил Украины на Тендровской косе в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ. По данным службы, операция ВСУ была спланирована кураторами из Великобритании.

В ФСБ уточнили, что в ходе боевых столкновений украинский десант был ликвидирован. Кроме того, отметили в органе, один солдат был взят в плен.

ФСБ РФ совместно с Министерством обороны РФ пресечена спланированная спецслужбами Великобритании высадка на Тендровскую косу Херсонской области диверсионных групп спецназа ВСУ. Проведенная операция стала результатом реализации полученной ФСБ России упреждающей информации о замыслах сил специальных операций ВС Украины и их британских кураторов, — сказали в ЦОС.

Представители службы безопасности отметили, что десант ВСУ курировало подразделение Специальной лодочной службы королевской морской пехоты Великобритании (Special Boat Service, SBS). В ФСБ подчеркнули, что данный факт говорит о непосредственной вовлеченности Лондона в украинский конфликт.

Ранее Минобороны России сообщило, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» воздушно-космических сил (ВКС) ликвидировали украинскую ДРГ на Купянском направлении. По информации ведомства, экипажи армейской авиации также вывели из строя замаскированную технику противника. В состав группы авиации, выполнявшей боевую миссию, вошли вертолеты Ми-35М и Ми-8, уточнили в Минобороны. После поражения целей экипажи совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.