Российские Ка-52 уничтожили группу украинских диверсантов Минобороны РФ: экипажи Ка-52 уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили украинскую ДРГ на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, экипажи армейской авиации также вывели из строя замаскированную технику противника.

Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования, — говорится в сообщении.

В состав группы авиации, выполнявшей боевую миссию, вошли вертолеты Ми-35М и Ми-8, уточнили в Минобороны. После поражения целей экипажи совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета. В рамках спецоперации ВКС РФ осуществляют такие задачи, как сопровождение колонн, уничтожение бронетехники ВСУ, доставка десанта и поддержка подразделений.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что вертолеты Ка-52 и Ми-28 («Аллигатор» и «Ночной охотник») армейской авиации Южного военного округа в интересах группировки войск «Днепр» уничтожили три единицы техники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области. Противник бежал, только заслышав звук винтов, подчеркнули в МО.