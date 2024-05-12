Стало известно о переброске нацбатальона ВСУ под Харьков «РГ»: генштаб ВСУ отправил в Харьковскую область бойцов нацбатальона «Кракен»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины перебросил на Харьковское направление бойцов националистического батальона «Кракен», пишет «Российская газета». По данным СМИ, перед ними поставили задачу остановить продвижение ВС России.

Подтвердилась переброска на данное направление боевиков полка спецназначения ГУР МО Украины «Кракен» … Генштаб поставил им задачу остановить продвижение ВС России, — пишет издание.

Ряд Telegram-каналов сообщали, что к вечеру 11 мая российская армия взяла под контроль девять населенных пунктов в Харьковской области и 110 квадратных километров территории. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» написал, что ВС России взяли в плен бойца нацбатальона «Кракен» с позывным Коломар. По данным канала, его поймали в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эти сведения.

По информации «РВ», в марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие. Также, по его словам, у батальона на вооружении стоят преимущественно западные образцы.