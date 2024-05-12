ВС России взяли в плен бойца украинского нацбатальона «Кракен» «РВ»: ВС России взяли в плен бойца украинского батальона «Кракен» под Харьковом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что ВС России взяли в плен бойца украинского националистического батальона «Кракен» с позывным Коломар. По данным канала, его поймали в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позывной Коломар — уроженец Херсонской области. В «Кракен» вступил добровольно в ноябре 2022 года, служил в 2-й штурмовой роте во взводе разведки, — пишут авторы канала.

По информации «РВ», в марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие. Также, по его словам, у батальона на вооружении стоят преимущественно западные образцы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что бойцов подразделения «Кракен» удалось ликвидировать одним ударом российской авиабомбы ОДАБ-1500, так как снаряд поражает площадь в несколько гектаров. Он отметил, что при детонации происходит распыление горючего вещества в виде аэрозоля.