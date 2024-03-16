Российские военные ликвидировали 300 бойцов «Кракена» МО: российские военные уничтожили порядка 300 бойцов «Кракена» ударом авиабомбы

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

СУ-34 ВКС России

Российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны. Об этом военнослужащие доложили министру обороны Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Также в результате точного удара авиационным боеприпасом по пункту дислокации националистического формирования «Кракен» уничтожено до 300 боевиков, — отметили в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня «Vampire», более 10-ти артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Отмечается, что начальник штаба Объединенной группировки войск генерал-полковник Алексей Ким доложил о существенных потерях противника как в технике, так и в живой силе. По его словам, таких результатов удалось добиться за счет применения высокоточных средств поражения, а также ударных беспилотников.