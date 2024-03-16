Военэксперт рассказал, что за облако разом ликвидировало 300 бойцов ВСУ Военэксперт Дандыкин: ОДАБ-1500 поражает площадь в несколько гектаров

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Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что 300 бойцов украинского националистического подразделения «Кракен» удалось ликвидировать одним ударом российской авиабомбы ОДАБ-1500, так как снаряд поражает площадь в несколько гектаров. Он отметил, что при детонации происходит распыление горючего вещества в виде аэрозоля.

Объемно-детонирующий авиационный припас по принципу действия похож на снаряды от ТОС «Солнцепек». Распыляется облако горючего вещества в виде аэрозоля, затем происходит подрыв. Она весит 1500 кг, скорее всего, из них на взрывчатое вещество приходится примерно тонна. Площадь поражения — несколько гектаров. Это очень серьезное оружие. Есть еще ФАБ-500 и ФАБ-1000, — добавил Дандыкин.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили около 300 бойцов украинского формирования «Кракен» одним ударом. В рамках операции ВС применили объемно-детонирующую авиабомбу весом в 1,5 тонны. Об этом военнослужащие доложили министру обороны Сергею Шойгу на совещании в штабе Объединенной группировки войск.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что российские разведывательно-ударные системы уничтожили три американских комплекса ПВО Patriot за последнюю неделю. Помимо этого, была выведена из строя боевая машина реактивной системы залпового огня Vampire, более 10 артиллерийских систем иностранного производства, разгромлены склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов.