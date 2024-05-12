Погода в Москве в начале следующей недели: ждать ли снег, дождь или жару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Температура воздуха в Москве в понедельник и вторник будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Какая погода будет в российской столице и Санкт-Петербурге 13 и 14 мая?

Погода в Москве в понедельник и вторник

По словам Поздняковой, в течение всей следующей недели погода в столице будет зависеть от периферии антициклона, что скажется на атмосферном давлении.

«В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, а вот днем местами — за счет трансформации и конвективной деятельности — не исключен кратковременный дождь. Температура воздуха в начале следующей недели будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы», — рассказала она.

Ночью в ближайшие дни в регионе ожидается от 0 до плюс 5 градусов, а в самой Москве чуть теплее — 2–5 градусов тепла. Днем столбики термометров будут подниматься до плюс 9–11 градусов, отметила Позднякова.

«Мы рассчитываем, что температура воздуха будет постепенно повышаться за счет трансформации этого холодного воздуха и после 16 мая ночные температуры будут около 7–10 градусов тепла, а дневные — достигать +15–18. То есть температура воздуха еще будет чуть ниже климатической нормы на 1–1,5 градуса. Вся следующая неделя не будет ясной и солнечной. Будет преобладать переменная облачность с прояснениями. Практически каждый день будут приниматься дожди разной интенсивности», — подчеркнула синоптик.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что заморозки в Москве заканчиваются, поскольку предстоящая ночь будет последней в этом холодном отрезке.

«Подходит к завершению период заморозков в столичном регионе. Скорее всего, предстоящая ночь станет последней в этом периоде с заморозками в Москве, а ночь на вторник завершит период заморозков в Подмосковье. Более того, во второй половине новой недели температурный фон вернется в климатические рамки, а дневная температура воздуха, несмотря на высокую вероятность дождей, ожидается в пределах от 18 до 21 градуса со знаком плюс», — написал он.

Погода в Санкт-Петербурге в понедельник и вторник

Михаил Леус сообщил, что в Петербурге потепление ожидается уже во вторник, 14 мая.

«В Северную столицу уже во вторник начнут поступать более теплые воздушные массы, а начиная со среды и до конца рабочей недели температура будет даже немного выше климатической нормы. Во второй половине недели по ночам ожидается от 5 до 10 градусов тепла. Днем — от 15 до 20 градусов со знаком плюс», — пояснил он.

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в Северной столице температура воздуха на протяжении всей следующей недели будет ниже нормы на 6–8 градусов.

«Вся неделя будет с температурой на 6–8 градусов ниже обычной для этого года. Ждать каких-то кардинальных перемен в погоде, увы, не приходится. Практически всю неделю дневная температура будет держаться на отметке 5–10 градусов тепла (я бы даже сказал — 7–9 градусов), а ночная будет близка к нулю. По области в отдельные дни очень велика вероятность заморозков», — спрогнозировал синоптик.

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