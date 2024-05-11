Дожди каждый день и заморозки: какая погода ждет россиян с 13 по 19 мая

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

На предстоящей неделе в Москве ожидается небольшое потепление: начиная со среды иногда в столице будет +18 днем. В Санкт-Петербурге столбики термометров будут держаться на отметке в 5–10 градусов тепла. Какая погода будет на территории России с 13 по 19 мая — в материале NEWS.ru.

Какая погода будет в Москве

На следующей неделе погода в Москве будет зависеть от периферии антициклона, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, это скажется на атмосферном давлении и оно вырастет.

«В ночь на понедельник существенных осадков не ожидается, а вот днем местами — за счет трансформации и конвективной деятельности — не исключен кратковременный дождь. Температура воздуха в начале следующей недели будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы», — прогнозирует специалист.

В ночные часы в столичном регионе ожидается от 0 до +5, в самой Москве чуть теплее — 2–5 градусов тепла. Днем столбики термометров будут подниматься до +9–11. По словам Поздняковой, северный ветер продолжит дуть в городе.

«Мы рассчитываем, что температура воздуха будет постепенно повышаться за счет трансформации этого холодного воздуха и после 16 мая ночные температуры будут около 7–10 градусов тепла, а дневные — достигать +15–18. То есть температура воздуха еще будет чуть ниже климатической нормы на 1–1,5 градуса», — продолжила метеоролог.

Позднякова не прогнозирует существенные колебания температурного режима на следующей неделе. Однако, по словам собеседницы, каждый день ожидаются осадки.

«Вся следующая неделя не будет ясной и солнечной. Будет преобладать переменная облачность с прояснениями. Практически каждый день будут приниматься дожди разной интенсивности. Всегда, когда приходит теплый воздух, наблюдается большее количество осадков. Рассчитываем, что в середине недели дожди у нас будут более интенсивными», — подытожила специалист.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Какая погода будет в Санкт-Петербурге

На протяжении всей следующей недели погода в Санкт-Петербурге будет холодной. Как объяснил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов, это обусловлено сохранением циклонических вихрей и движением воздушного потока в средней тропосфере с севера и северо-запада.

«Вся неделя будет с температурой на 6–8 градусов ниже обычной для этого года. Ждать каких-то кардинальных перемен в погоде, увы, не приходится. Практически всю неделю дневная температура будет держаться на отметке 5–10 градусов тепла (я бы даже сказал — 7–9 градусов), а ночная будет близка к нулю. По области в отдельные дни очень велика вероятность заморозков», — прогнозирует метеоролог.

Шувалов предположил, что в Северной столице выпадет немного осадков, поскольку город остается на западной периферии циклона. «С точки зрения осадков все более-менее спокойно», — заметил синоптик.

По словам Шувалова, небольшое потепление ожидается ближе к концу недели: в четверг и пятницу — 16 и 17 мая — воздух может прогреться до 15 градусов тепла.

В каких регионах России будет теплее всего на следующей неделе

В конце майских праздников на юге России прогнозируется понижение температуры, но затем она будет повышаться, рассказал эксперт. Уже с начала недели можно ожидать до 20–22 градуса тепла на Кубани и в Крыму. Осадки могут выпасть в горной и предгорной частях региона.

«Сейчас трудно об этом говорить, но, вероятно, где-то с середины недели здесь организуется холодный антициклон, который несется вниз к Черному морю. Поэтому со среды температура может понизиться до 13–18 градусов. В горных районах пройдут дожди и мокрый снег», — уточнил собеседник NEWS.ru.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В каком регионе России ожидается «жуткая» погода

В Поволжье произойдет небольшое потепление, прогнозирует метеоролог Никита Поповнин. В первой половине следующей недели там ожидается от 10 до 15 градусов тепла, пройдут небольшие дожди, но местами будет выглядывать солнце.

«Новая неделя — новая погода. Именно по такому принципу действует атмосфера в Поволжье, где с понедельника температура воздуха начнет расти. Задумчиво, неспешно, но все же расти — по одному-другому градусу в сутки», — заметил специалист.

Поповнин прогнозирует, что с четверга в Поволжье «начнется жуть»: дожди и ветер усилятся, температура воздуха снова понизится и будет не больше 5–7 градусов тепла.

Где в России температура воздуха превысит климатическую норму

По словам метеоролога, на следующей неделе температура воздуха в Красноярском крае превысит климатическую норму на 5–8 градусов. В понедельник и вторник в Сибири будет солнечно и без осадков.

«К концу недели столбики термометров упадут и значения вернутся к норме — плюс 14–16 градусов. Придут облака, но без осадков», — добавил специалист.

Что касается Дальнего Востока, то там погода будет климатически нормальной. По словам метеоролога, в регионе столбики термометров достигнут отметки 14–18 градусов тепла днем и 8–10 ночью. Соотношение ясной погоды и облачности составит 50 на 50, осадков и ветра не ожидается, прогнозирует Поповнин.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Когда в России наступит летняя погода

Как говорят специалисты, началом климатического лета принято считать период, когда среднесуточная температура поднимается до отметки 15 градусов тепла и выше. Например, в Москве оно обычно начинается 26 мая, но в прошлом году, несмотря на холода, наступило на три дня раньше — 23 мая.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, лето начнется в столице в обычные сроки — то есть в последнюю пятидневку мая. С 15 мая дневная температура воздуха в Москве не будет опускаться ниже 15 градусов, а в конце месяца и вовсе будет стабильно держаться на отметке в 19 градусов, следует из данных сервиса Gismeteo.

Жителям центральной части России придется подождать лета по крайней мере до 20–25 мая, прогнозирует Шувалов. Он пояснил, что к этому времени циклон покинет европейскую территорию страны, и погода нормализуется.

«Отрицательная аномалия, которая вместе с циклоном накрыла всю Русскую равнину, уменьшит свою интенсивность, циклон заполнится и уйдет. Произойдет смена атмосферной циркуляции, можно будет рассчитывать на возврат к нормальной майской, а потом и июньской температуре», — пообещал синоптик.

Как отмечает Шувалов, в Санкт-Петербурге лето может наступить почти тогда же, когда и в Москве. На юге страны — в Краснодарском крае, в Крыму, на Ставрополье — заметное повышение температуры ожидается уже с 20 мая. По прогнозу специалиста, в конце месяца в этом регионе может установиться 30-градусная жара.

В городах Поволжья в начале июня будет 20 градусов тепла, свидетельствуют данные Gismeteo. В Волгограде столбики термометров установятся на отметках выше +25. В Приморье и Сибири пройдут дожди и будет около +20.

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